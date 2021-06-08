ANTALYA TAVUKLAR İÇİN OPERA SANATÇISINA KLASİK MÜZİK REPERTUVARI HAZIRLATTI

Antalya'da veteriner hekim Doğan Subaşı'nın, çiftliğindeki tavukların yumurta verimini artırmak için klasik müzik dinletmesini yorumlayan Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, hayvanlarda verimliliği etkileyen faktörlerin geniş olduğunu söyledi.

Antalya'da veteriner hekim Doğan Subaşı'nın, çiftliğindeki tavukların yumurta verimini artırmak için klasik müzik dinletmesini yorumlayan Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, hayvanlarda verimliliği etkileyen faktörlerin geniş olduğunu söyledi. Karabayoğlu, 'En önemlisi genetik faktörler. Yüzde 60-70 oranında beslenen hayvanın genetiği önemli. Yüzde 10-20 beslenme faktörleri ve diğer faktörlerin oranı yaklaşık yüzde 1-2 civarındadır. Tavuklarda verimliliği artıran en önemli etken ışık aslında. Aşılar, yem katkı maddeleri, ses, gürültü gibi stres yaratan unsurlar da önemli. Aşırı gürültü gibi faktörler hayvanlarda verim düşüklülüğüne yol açabiliyor dedi.

Yüzde 10 verim artışını yüksek bulan Murat Karabayoğlu, şunları söyledi

'Müzik dinletmek hayvanların streslerini giderdiği için, mutlaka olumlu yönde küçük bir etkisi olacaktır. Fakat bunun bahsedildiği gibi yüzde 10 gibi büyük bir rakam olacağını düşünmüyorum. Bu oranı verebilmek için bir kontrol grubu olması lazım. Bir de müzik dinlememiş bir tavuk grubunun olması ve aradaki verimliliğin kıyaslanması lazım.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı