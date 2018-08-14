Tavuk Yumurtası Üretimi Yüzde 5,5 Azaldı

Tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı 'Kümes Hayvancılığı Üretimi' verisini açıkladı. Buna göre, tavuk yumurtası üretimi 1,5 milyar adet olarak gerçekleşti. tavuk yumurtası üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azaldı.

Kesilen tavuk sayısı 102 milyon, kesilen hindi sayısı ise 572 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayısı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11,1, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azaldı. Haziran ayında kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 7,6 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 arttı.

Tavuk eti üretimi 178 571 ton, hindi eti üretimi ise 6 bin 200 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 10,7, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azaldı. Haziran ayında hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 10 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 1,2 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,04 azaldı. - İSTANBUL