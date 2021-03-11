Tavuk eti üretimi Ocak ayında azaldı

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6, tavuk eti üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,4 azaldı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6, tavuk eti üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 173 bin 290 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,6, tavuk eti üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, hindi eti üretimi ise yüzde 26,4 azaldı.

Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 4,6 azalarak 173 bin 290 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 4,2 azalarak 96 milyon 185 bin adet oldu.

Ocak ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 azalarak 1,7 milyar adet oldu.

Ocak ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 25,8 azalarak 3 bin 465 ton olarak gerçekleşti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı