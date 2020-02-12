Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta 1.7 milyar adete yükseldi

12.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:57

Tavuk yumurtası üretimi Aralık'ta yıllık bazda yüzde 1.7 artarak 1.7milyar adete, tavuk eti üretimi de aynı dönemde yüzde 7.4 artarak 184 bin 349 tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "kümes hayvancılığı üretimi" verilerine göre Aralık'ta hindi eti üretimi yıllık yüzde 0.1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4.9 arttı.

Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 1.3 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 0.8, kesilen tavuk sayısı yüzde 1.7, hindi eti üretimi ise yüzde 14.2 azaldı.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi aylık yüzde 2.0, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi yıllık yüzde 4.5 arttı.

Kesilen tavuk sayısı aylık yüzde 9.1 artarak 104 milyon adet olurken, tavuk eti üretimi yüzde 9.7 artarak 184 bin 349 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3.6 artarak 1.7 milyar adede, hindi eti üretimi de yüzde 12.3 artarak 5 bin 965 tona yükseldi." (Grafik&Tablo)

Kaynak: DHA