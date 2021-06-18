Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: "Fiyatların üreticilere yansıması gerek"
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Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: "Fiyatların üreticilere yansıması gerek"

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Ekonomi

Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: "Fiyatların üreticilere yansıması gerek" Rafta artan beyaz et fiyatlarının üreticiye yansımasını bekliyoruz Türkiye'nin tavukçuluk ve beyaz et sektörlerinin önde gelen illerinden Balıkesir'de tavuk yetiştiricileri, artan beyaz et...

Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: "Fiyatların üreticilere yansıması gerek"

Rafta artan beyaz et fiyatlarının üreticiye yansımasını bekliyoruz

BALIKESİR - Türkiye'nin tavukçuluk ve beyaz et sektörlerinin önde gelen illerinden Balıkesir'de tavuk yetiştiricileri, artan beyaz et fiyatlarının kümeslere de yansımasını bekliyor. Pandemi döneminde tavuk kümeslerine daha fazla civciv girişinin olduğunu söyleyen İş adamı Mehmet Duran, marketlerde artan beyaz et fiyatlarının üretici kümeslere de yansıması gerektiğini söyleyerek beyaz et şirketlerine mesaj verdi.

Türkiye'nin beyaz et ve tavukçuluk sektörlerinin önemli illeri arasında yer alan Balıkesir'de tavuk kümesleri boş kalmıyor. Pandemi sürecinde vatandaşın kısıtlamalardan dolayı evde kalmasına bağlı olarak artan beyaz et tüketimi tavuk kümeslerine de olumlu yansıdı. Normale göre daha fazla devre hayvan kabul eden tavuk kümesleri, protein kaynağı olan beyaz et sektörünü de lokomotif haline getirdi. Beyaz et şirketlerine tavuk yetiştiriciliği yapan iş adamı Mehmet Duran, pandemi sürecinde sektörün son durumunu değerlendirdi. Duran, "2020 yılının mart ayından itibaren pandemi konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Kısıtlamalardan dolayı vatandaşlar evlerinde daha fazla zaman harcadığı için hazır ve ucuz protein kaynağı olarak beyaz ete yönelme söz konusu oldu. En azından biz böyle gözlemledik. O zamandan bugüne kadar biz tavuk üreticilerinin kümeslerine daha sık zaman aralığında hayvan gelmeye başladı. Yılda 6 devre hayvan almaya devam ettik. Diğer sektörler gibi bir problem yaşamadık. Aksine beyaz et sektörünün de biraz daha hızlandığını gördük. Özellikle 2021 yılının Ocak ayından itibaren bu süreç daha da hızlandı" dedi.

Mehmet Duran, 2021 başlarında yurt dışı pazarının da tekrar aktif olması ile sektörün hızını iyice arttırdığını söyledi. Duran, "Yurt dışı da açıldı. Haliyle pandemi beyaz et sektörüne biraz yaradı gibi düşünebiliriz. Bunun nedeni de en ucuz protein kaynağı olduğundan dolayıdır. Son zamanlarda market raflarında beyaz et fiyatlarının da arttığından bahsediliyor ki, gerçekten de bu böyle. Bu fiyat artışlarını but, göğüs, kanat olarak ileri işlem ürünleri üzerinden değil de, bütün piliç üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de üreticiler olarak şirketlerden kilogram başına bir artış bekliyoruz. Marketlerdeki fiyat artışları bize dolaylı olarak daha sonra yansıyor. Bizler de üreticiler olarak bu fiyat artışının bize yansımasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: 'Fiyatların üreticilere yansıması gerek'
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: 'Fiyatların üreticilere yansıması gerek'
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: 'Fiyatların üreticilere yansıması gerek'
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj: 'Fiyatların üreticilere yansıması gerek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren

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Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
Tavuk yetiştiricilerinden beyaz et şirketlerine mesaj
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