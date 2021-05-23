Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika yerel haberine göre Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı Uşak'ta Banaz istikametine seyir halinde olan tavuk yemi yüklü tır yan devrilerek yoldan çıktı.

Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

UŞAK - Uşak'ta Banaz istikametine seyir halinde olan tavuk yemi yüklü tır yan devrilerek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Uşak - Banaz istikametinde Karlık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sinan Erkayhan (38), kontrolündeki 16 ADG 606 plakalı tavuk yemi yüklü tırla Banaz istikametine seyir halindeydi. Karlık Kavşağı yakınlarında Erkayhan aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolün kaybolmasının ardından tır yoldan çıkarak yan devrildi.

Vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazayı hafif yaralı olarak atlatan Erkayhan'ı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken Erkayhan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç

Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza! Ulusal muhafızlar helikopterden sarkıtılan halattan düşüp öldü
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü! Feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: Tavuk yemi yüklü tır devrildi, sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 16:26:31. #1.11#

title