Tavuk yemeği tartışması kanlı bitti, gelin kayınpederini bıçakladı

Tavuk yemeği tartışması kanlı bitti, gelin kayınpederini bıçakladı Adana'da tavuk yemeği pişirmeye hazırlanan kadın ile kebap yapmasını isteyen kayınpederi arasında çıkan tartışma sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü.

Tavuk yemeği tartışması kanlı bitti, gelin kayınpederini bıçakladı

ADANA - Adana'da tavuk yemeği pişirmeye hazırlanan kadın ile kebap yapmasını isteyen kayınpederi arasında çıkan tartışma sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Kayınpederini bıçaklayan gelin, sopayla başından yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72203 Sokak'taki 3 katlı evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre Emine Ö. (25), yemek yapmak için tavuk aldı. Kayınpederi Mustafa Ö. tavuğun akşam kebap yapılmasını istedi. Bu nedenle gelin ile kayınpeder arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce kayınpeder elindeki sopayla gelininin kafasına vurdu. Gelin de kayınpederini vücudunun iki yerinden bıçakladı.

Olayda her iki kişi yaralanırken, akrabaları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen iki ambulansla Mustafa Ö. Seyhan Devlet Hastanesine, gelini ise Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emine Ö. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösterdi. Ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Emine Ö. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken aile gelinden şikayetçi olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe