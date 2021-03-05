Tavuk ve horoz hırsızları tutuklandı
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Tavuk ve horoz hırsızları tutuklandı

05.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:28
Tavuk ve horoz hırsızları tutuklandı

Karabük'te tavuk ve horoz hırsızlığından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te tavuk ve horoz hırsızlığından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Beşbinevler Mahallesi'nde bir iş merkezinde hayvan hırsızlığı meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda 2 adet Osmanlı sultan cinsi tavuk, 5 adet ispenç cinsi tavuk ve 2 adet ispenç cinsi horozu çaldıkları tespit edilen M.Ö, G.İ ve E.G. düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.İ savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken M.Ö ve E.G çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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