Tavuk üretim tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavuk üretim tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

BURSA 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tavuk üretim tesisi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 16.30 sıralarında Mustafakemalpaşa'nın Ayaz Mahallesi'nde damızlık üretimi yapan tavuk üretim tesisinde elektrik kontağından çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sararken, işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, tesis kullanılamaz hale geldi. Olay sırasında tesisin boş olduğu ve gelecek yeni tavuklar için temizlenip bekletildiği öğrenildi.

- Bursa

Kaynak: DHA