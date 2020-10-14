Tavuk sote nasıl yapılır? Kabak tatlısı yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Tavuk sote nasıl yapılır? Tavuk sote yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir?

Tavuk denilince en sevilen lezzetlerin arasında Tavuk sote ilk sırada yer alıyor. Tavuk sote hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen yemekler arasında yer almaktadır. İşte Tavuk sote nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

TAVUK SOTE MALZEMELERİ

• Yarım kg tavuk göğsü

• 2 yemek kaşığı sıvı yağ

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 2 adet yeşil biber

• 1 adet kırmızı biber

• 1 adet soğan

• 2 diş sarımsak

• 2 adet domates

• Karabiber

• Pul biber

• Tuz

• 1 su bardağı su

YAPILIŞI

1. Tavuk etini kuşbaşı doğrayın.

2. Soğanları yemeklik, biberleri julyen doğrayın, domatesleri de küp küp doğrayın.

3. Kısık ateşte tavukları arada karıştırarak kavurun.

4. Suyunu biraz çektikten sonra soğanları ve ince kesilmiş sarımsağı ekleyin.

5. 1-2 dk kavurduktan sonra biberleri ilave edin.

6. Biberler de sotelenince domatesi, salçayı, baharatları ve tuzu ekleyip pişirmeye devam edin.

7. Son olarak 1 bardak suyu ekleyin ve etler pişene kadar kapağı kapalı bir şekilde pişirin.

PÜF NOKTALARI

• Tavuk soteyi tavuğun kuşbaşı olarak doğranmış farklı bölümleriyle yapabilirsiniz. Bu tarifte kemiksiz göğüs eti kullanıldı.

• Tavukları geniş tavaya alıp sotelerseniz tavukların suyu içinde kalır ve yumuşacık pişer.

• Kış aylarında sotenizi yazdan hazırladığınız domates sos ile de pişirebilirsiniz.