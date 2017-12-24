Tavuk, Pilav, Çorba ve Salata Meydan Okuması | Dışarıdan Söylediğimiz Yemekler

Bu hafta meydan okumada benim gençliğimde parasız kaldığım zamanlarda imdadıma koşan tavuk pilav var. Hem yumuşak hem hesaplı hem de çok karın doyuran, tavuk-pilav yanında da çorbası ve salatasını bakalım sipariş ettiğim gelmeden daha hesaplı ve lezzetli yapabilecek miyim?