Tavuk, Pilav, Çorba ve Salata Meydan Okuması | Dışarıdan Söylediğimiz Yemekler
Bu hafta meydan okumada benim gençliğimde parasız kaldığım zamanlarda imdadıma koşan tavuk pilav var. Hem yumuşak hem hesaplı hem de çok karın doyuran, tavuk-pilav yanında da çorbası ve salatasını bakalım sipariş ettiğim gelmeden daha hesaplı ve lezzetli yapabilecek miyim?
Bu hafta meydan okumada benim gençliğimde parasız kaldığım zamanlarda imdadıma koşan tavuk pilav var. Hem yumuşak hem hesaplı hem de çok karın doyuran, tavuk-pilav yanında da çorbası ve salatasını bakalım sipariş ettiğim gelmeden daha hesaplı ve lezzetli yapabilecek miyim?