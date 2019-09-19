Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar

Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehrine çuvallanmış olarak atılan tavuk ölüleri vatandaşların tepkisine neden oldu.

19.09.2019 13:06
Tavuk ölülerini çuvallayıp Sakarya Nehrine attılar

Sakarya'nın Karasu ilçesinden geçen Sakarya Nehrine çuvallanmış olarak atılan tavuk ölüleri vatandaşların tepkisine neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya Nehrine kimliği henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce çuvallanmış olarak tavuk ölüleri atıldı. Akıntı nedeniyle Sakarya Nehrinin Karadeniz'e döküldüğü yer olan Yenimahalle mevkinde tavuk ölülerini gören denizciler nehre tekneyle açılarak leşleri topladı.


Yaşanan olay sonrasında şaşkına dönen vatandaşlar bunun yapanın cezalandırılmasını istediler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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