Tavuk ölülerini çuvala koyup araziye attılar
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Karacabey, Bursa, 3. Sayfa

Tavuk ölülerini çuvala koyup araziye attılar

Bursa'da telef olan 400 tavuğu çuvallara koyarak boş araziye atan çiftlik sahibine 88 bin lira idari ceza kesildi.

07.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:25
Tavuk ölülerini çuvala koyup araziye attılar

Bursa'da telef olan 400 tavuğu çuvallara koyarak boş araziye atan çiftlik sahibine 88 bin lira idari ceza kesildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacabey'in Gölecik Mahallesi'nde boş bir araziye tavuk ölülerinin atıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçerek araziye giden ekipler, yaklaşık 400 adet tavuk ölüsünün çuvallara koyularak araziye atıldığını gördü. Ekipler, tavuk leşlerini araziye atanları yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemelerde tavuk leşlerinin K.Y.'ye ait bir tavuk çiftliğine ait olduğu belirlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte tavuk çiftliğine giden ekipler, K.Y. isimli şahsa 88 bin 499 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, tavuk ölüleri kireçlenerek gömülmek üzere araziden kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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