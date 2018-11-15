Tavuk Kümesine Giren Tilki Yakalandı

Tavuk Kümesine Giren Tilki Yakalandı

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek tavuk kümesine giren tilkiyi yakaladı.

Tavuk Kümesine Giren Tilki Yakalandı

Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı ekipleri, yapılan bir ihbarı değerlendirerek tavuk kümesine giren tilkiyi yakaladı. Taşkısığı Mahallesi'nde tavuk kümesine giren tilki belediye ekiplerince yakalanarak, gerekli aşıları ve tedavileri yapılmak üzere Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Barınağı'na getirildi.

Tilki, kanun gereği, barınakta tedavi ve aşıları yapıldıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek daha sonra da doğaya bırakılacak.

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