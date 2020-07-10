Tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı
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Tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı

Tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada tavuk kümesine zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:05

Tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı

ELAZIĞ - Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada tavuk kümesine zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheliler M.Ç. ile D.A. düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerden M.Ç'nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 33 fişek toz esrar ele geçirildi. Ekipler iki şüphelinin adreslerinde de arama yaptı. Şüphelilerden D.A.'nın adresinde bulunan tavuk kümesinde ise paketler halinde zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.

Tavuk kümesinden uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA

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