Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın
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Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangınMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 160 kişinin çalıştığı bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü.

10.07.2020 17:51 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:29

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 160 kişinin çalıştığı bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatlik çaba sonucunda söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişiden 2'sine olay yerinde ambulansta müdahale edilirken 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir- Ankara karayolu üzerindeki bir piliç kesimhanesinde, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, kesimhanenin paketleme bölümünde kaynak yapılırken sandviç paneller in alev alması sonucu çıkan yangında; alevlerin amonyak tankerine de sıçraması korkuttu. Tesisten yükselen dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 8 itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederken, jandarma ekipleri de kesimhanede güvenlik önlemi aldı. Kesimhanede çalışan işçiler fabrikadan tahliye edilerek servis ile evlerine gönderildi. Duman etkilendiği belirlenen işçilerden 1'i hastaneye kaldırılırken, diğer 2'si olay yerinde ambulansta ayakta tedavileri yapıldı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle daha fazla büyümeden 1 saate güçlükle söndürülürken, tesiste maddi hasar meydana geldi. Polis, yanhgınla ilgili soruşturma başlattı.

Tavuk kesimhanesinde korkutan yangın

Kaynak: DHA

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