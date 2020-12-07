'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
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'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

07.12.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:26
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

HATAY'da eşini kaybettikten sonra 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Tahir Çapur (33) gözlerindeki gece körlüğü nedeniyle çalışamadığını söyleyerek, yardım istedi.

HATAY'da eşini kaybettikten sonra 2 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Tahir Çapur (33) gözlerindeki gece körlüğü nedeniyle çalışamadığını söyleyerek, yardım istedi.

Antakya ilçesinde yaşayan Tahir Çapur'un 2 yıl önce eşi, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çocukları İlknur (10) ve Yusuf'u (7) tek başına büyütmek zorunda kalan Çapur, halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü rahatsızlığı nedeniyle çalışamadığını, yüzde 77 engelli raporu bulunduğunu ve engelli maaşıyla geçindiklerini anlattı.

Çevresindekilerin "Çocuklarını yurda ver" dediğini söyleyen Çapur, "Ben çocuklarımı yurda vermek istemiyorum, benim yanımda büyüsünler. Hayatta olduğum sürece, yanımda olsunlar istiyorum. Ne annem var ne babam. Çocuklarım da giderse, ben yaşasam ne yaşamasam ne" dedi.

Hastalığının her geçen gün ilerlediğini ve artık gündüzleri de görmekte zorluk çektiğini aktaran Çapur, hayırseverlerden yardım istedi. Çapur, "Çocukların ihtiyaçlarını, evin ihtiyaçlarını alamıyorum. Bazı eşyaların değişmesi lazım, onları yapamıyorum. Çocuklarımın yemeğini yapıyorum ama temizlik işlerinde zorlanıyorum" diye konuştu.


'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor
'Tavuk karası' hastası baba, çocuklarına hem annelik hem babalık yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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