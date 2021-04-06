Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor
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Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Ekonomi

Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor Tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan artış, esnafı da endişelendiriyor.

Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor

EDİRNE - Tavuk kanadı fiyatlarında yaşanan artış, esnafı da endişelendiriyor.

Edirne'de 10 yıldır tavuk eti ürünleri satan Emrah Tekdemir, kanat ve pirzolada fiyat artışı yaşandığını söyledi. Tekdemir, yeni artışlar gerçekleşirse tavuk kanadı fiyatının kırmızı et fiyatı seviyesine çıkacağını ifade etti. Geçmiş yıllarda tavuk ürünlerinde fiyatların kış mevsiminde düştüğüne dikkati çeken Tekdemir, ancak bu sene tam tersi olduğunu söyledi.

Fiyat artışının kendilerini de memnun etmediğini ifade eden Tekdemir, fiyatların daha ucuz olmasını istediklerini belirtti.

Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor
Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor
Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor
Tavuk kanadı fiyatlarındaki artış esnafı da endişelendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

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