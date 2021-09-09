Tavuk yumurtası üretimi temmuzda yıllık bazda yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 515 milyon 794 bin adet oldu

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 515 milyon 794 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 7,1 gerileyerek 161 bin 923 tona düştü.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 515 milyon 794 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 7,1 gerileyerek 161 bin 923 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda 1 milyar 515 milyon 794 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 1,7 geriledi.

Türkiye'de temmuzda 90 milyon 779 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Temmuz 2020'ye kıyasla yüzde 8,4 düştü.

Bu yılın temmuz ayında 161 bin 923 ton tavuk eti, 4 bin 125 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 7,1, hindi eti üretimi ise yüzde 26,6 azaldı.

Ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 4,6, hindi eti üretimi yüzde 22,6 geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya