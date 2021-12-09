Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 196 bin 590 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,5, tavuk eti üretimi yüzde 14, hindi eti üretimi yüzde 13,1 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,1 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 3,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4 artarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,2, hindi eti üretimi yüzde 16 azaldı.

Ekim ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 1,1 azalarak 196 bin 590 ton olarak gerçekleşti.

Aynı ayda bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,2 azalarak 109 milyon 649 bin adet oldu. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,7 artarak 1,69 milyar adet oldu. Ekim ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 5,1 artarak 4 bin 714 ton olarak gerçekleşti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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