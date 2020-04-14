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Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Tavuk eti üretimi şubatta arttı

Tavuk eti üretimi 2020 şubat döneminde yüzde 9,1 artarak 172 bin 823 ton, tavuk yumurtası üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,1 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

14.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:16
Tavuk eti üretimi şubatta arttı

Tavuk eti üretimi 2020 şubat döneminde yüzde 9,1 artarak 172 bin 823 ton, tavuk yumurtası üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,1 artarak 1,7 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 şubat dönemi kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 9,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 artarken, hindi eti üretimi yüzde 1,3 azaldı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 8,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,1 artarken, hindi eti üretimi yüzde 4,6 azaldı.

Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 5,9 azalarak 172 bin 823 ton olarak gerçekleşti. Şubat ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 5,2 azalarak 97 milyon 454 bin adet oldu.

Şubat ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,8 azalarak 1,7 milyar adet oldu. Şubat ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 9,9 azalarak 4 bin 238 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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