Tavuk yumurtası üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 551 milyon adede geriledi
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Tavuk yumurtası üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 551 milyon adede geriledi

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
Tavuk yumurtası üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 551 milyon adede geriledi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 551 milyon 382 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 8,2 düşüşle 158 bin 715 tona geriledi.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azalarak 1 milyar 551 milyon 382 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 8,2 düşüşle 158 bin 715 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, şubatta 1 milyar 551 milyon 382 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla göre yüzde 7,3 azaldı.

Türkiye'de şubatta 88 milyon 775 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Şubat 2020'ye kıyasla yüzde 8,9 düştü.

Bu yılın şubat ayında 158 bin 715 ton tavuk eti, 3 bin 463 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın şubat ayına göre yüzde 8,2, hindi eti üretimi de yüzde 18,3 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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