Tavuk eti üretimi nisan ayında arttı
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Tavuk eti üretimi nisan ayında arttı

Tavuk eti üretimi nisan ayında arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı.

Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,2, hindi eti üretimi ise yüzde 4,1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Nisan ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verisini açıkladı. Buna göre, tavuk eti üretimi 190 bin 172 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,6 milyar adet olarak gerçekleşti. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4 arttı. Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1, kesilen tavuk sayısı yüzde 2,2, hindi eti üretimi ise yüzde 4,1 azaldı. Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 2,2, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,8, hindi eti üretimi ise yüzde 19,8 azaldı.

Nisan ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 3,4 azalarak 190 bin 172 ton olarak gerçekleşti.

Nisan ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3 artarak 104 milyon 145 bin adet oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,5 azalarak 1,6 milyar adet oldu.

Nisan ayında bir önceki aya göre hindi eti üretimi yüzde 4,1 artarak 3 bin 841 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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