Tavuk yumurtası üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavuk yumurtası üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı

Tavuk yumurtası üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyar 574 milyon 887 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 2,4 düşerek 179 bin 163 tona geriledi.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyar 574 milyon 887 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 2,4 düşerek 179 bin 163 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 1 milyar 574 milyon 887 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 5,2 azaldı.

Türkiye'de mayısta 99 milyon 189 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mayıs 2020'ye kıyasla yüzde 3 geriledi.

Bu yılın mayıs ayında 179 bin 163 ton tavuk eti, 4 bin 69 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 2,4, hindi eti üretimi de yüzde 20,3 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü yerine getirdi
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadın girişimciye verdiği sözü yerine getirdi
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Türkiye'nin ilk yerli tavuk ırkı, çiftçilere teslim edilmeye başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavuk yumurtası üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:45:14. #1.16#

title