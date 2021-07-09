Tavuk yumurtası üretimi mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyar 574 milyon 887 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 2,4 düşerek 179 bin 163 tona geriledi.

Türkiye genelinde tavuk yumurtası üretimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 azalarak 1 milyar 574 milyon 887 bin adede, tavuk eti üretimi de yüzde 2,4 düşerek 179 bin 163 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta 1 milyar 574 milyon 887 bin tavuk yumurtası üretildi. Üretim, geçen yıla kıyasla yüzde 5,2 azaldı.

Türkiye'de mayısta 99 milyon 189 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Mayıs 2020'ye kıyasla yüzde 3 geriledi.

Bu yılın mayıs ayında 179 bin 163 ton tavuk eti, 4 bin 69 ton hindi eti üretimi gerçekleştirildi.

Tavuk eti üretimi geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 2,4, hindi eti üretimi de yüzde 20,3 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı