Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 14 arttı - Haberler Ekonomi
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Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 14 arttı

Tavuk eti üretimi ekimde yıllık bazda yüzde 14 arttı
AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 196 bin 590 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,1 düşerek 1,7 milyar adede geriledi.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 196 bin 590 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,1 düşerek 1,7 milyar adede geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 196 bin 590 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim geçen yıla kıyasla yüzde 14 arttı.

Türkiye'de ekimde 1 milyar 690 milyon 94 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapılırken bu alanda yıllık bazda yüzde 1,1 düşüş gözlemlendi.

Bu yılın ekim ayında 109 milyon 649 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı Ekim 2020'ye kıyasla yüzde 14,5 arttı.

Aynı ayda hindi etinin 4 bin 714 ton üretimi yapılırken yıllık bazda yüzde 13,1 artış görüldü.

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AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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