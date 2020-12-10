Tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 arttı
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Tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 arttı

10.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20
Tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 arttı

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 artarak 1 milyar 709 milyon 625 bin adet oldu.

Türkiye'nin tavuk yumurtası üretimi ekimde aylık bazda yüzde 5,7 artarak 1 milyar 709 milyon 625 bin adet oldu.?

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, tavuk yumurtası üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,7 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 azaldı. Bu dönemde 1 milyar 709 milyon 625 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Ekimde kesilen tavuk sayısı aylık bazda yüzde 0,2 azalışla 95 milyon 754 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı ayına göre, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,6 azaldı.

Tavuk eti üretimi ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı ve 172 bin 439 ton olarak gerçekleşti. Tavuk eti üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,5 geriledi.

Hindi eti üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 8,7, yıllık bazda yüzde 29,7 azalarak 4 bin 168 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, hindi eti üretimi yüzde 1,2 artarken, tavuk eti üretimi yüzde 0,1, kesilen tavuk sayısı yüzde 0,3, tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,7 azaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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