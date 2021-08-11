Tavuk eti üretimi artıyor
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Tavuk eti üretimi artıyor

Tavuk eti üretimi artıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 2,1 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 2,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı kümes hayvancılığı istatistikleri verisine göre, Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 3, kesilen tavuk sayısı ise yüzde 2,1 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,4, hindi eti üretimi ise yüzde 28,6 azaldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk eti üretimi yüzde 1,4, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,3, kesilen tavuk sayısı yüzde 4, hindi eti üretimi ise yüzde 21,8 azaldı. Haziran ayında bir önceki aya göre tavuk eti üretimi yüzde 8,1 artarak 193 bin 604 ton olarak gerçekleşti.

Haziran ayında bir önceki aya göre kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8 artarak 107 milyon 874 bin adet oldu. Haziran ayında bir önceki aya göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azalarak 1,5 milyar adet olurken aynı dönemde hindi eti üretimi yüzde 10,4 artarak 4 bin 492 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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