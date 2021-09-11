Tavuk Dünyası Ankara'da şube sayısını artıyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavuk Dünyası Ankara'da şube sayısını artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Tavuk Dünyası Ankara'da şube sayısını artıyor

Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren restoran zinciri Tavuk Dünyası şubeleşme girişimlerini artırdı.

Yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren restoran zinciri Tavuk Dünyası şubeleşme girişimlerini artırdı. Restoran zinciri Ankara'daki şube sayısını 16'ya çıkardı.

Türkiye'nin dört bir yanındaki restoranlarıyla tüketiciyle buluşan Tavuk Dünyası en yeni restoranını Ankara Etimesgut'taki bir AVM'de açarak başkentteki şube sayısını 16'ya yükseltti. Restoran zinciri Türkiye genelinde 238 noktaya ulaştı.

Şirket, Haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de açtığı bir şubesi ve Rusya'daki restoranıyla yurt dışında da hizmet sunuyor. Hedef ise yıl sonuna kadar 250 şubeye ulaşmak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Samsun'da balık tezgahlarında ne alırsan 10 TL dönemi başladı

Samsun'da balık tezgahlarında ne alırsan 10 TL dönemi başladı

 En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

En fazla askeri harcama yapan 25 ülke listelendi! Türkiye 17.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

 Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü

Yerli üretim hamlesi meyvelerini vermeye başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları yarı yarıya düştü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Münir Özkul Ferhan Şensoy Kaan Yıldırım
Spor Max Meyer Çağdaş Atan Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tavuk Dünyası Ankara'da şube sayısını artıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 01:47:07. #1.12#