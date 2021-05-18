Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
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Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Sağlık

Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı Karabük'te yedikleri ekmek arası tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi ile 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

KARABÜK - Karabük'te yedikleri ekmek arası tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesi ile 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te 17 günlük tam kapanmanın ardından yeniden açılan dönerciden, dün akşam saatlerinde ekmek arası tavuk döner yiyen 9 kişi mide bulantısı ve ağrı şikayetleri sonrası Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Ekmek arası tavuk döner yedikleri tespit edilen 9 kişinin tedavileri yapılarak taburcu edilirken, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından dönerciden alınan nümeler ise Bolu'ya tahlile gönderildi.

Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Tavuk dönerden zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem

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