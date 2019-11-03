Tavuk dönerden zehirlenen 67 üniversite öğrencisi, hastanelik oldu

03.11.2019 09:46

AFYONKARAHİSAR'da 67 üniversite öğrencisi, yedikleri tavuk dönerden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı merkeze bağlı Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir dönerciden tavuk döner yiyen öğrencilerde bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görülmeye başlandı. Öğrencilerden bazıları kendi imkanlarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi, bazıları da çağırılan ambulanslarla aynı hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre hastaneye gelen 67 öğrenci, gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedaviye alındı.Polis ekipleri, tedavileri tamamlanan öğrencilerin ifadelerine başvururken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinin yaptığı tavuk dönerden numune alınarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA