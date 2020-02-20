20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:38

Kayseri'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Soğanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 2 öğrenci, öğle arasında gittikleri bir lokantada tavuk döner yedi. Ardından okula dönen 2 öğrenci, istifra eden 2 öğrenci, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA