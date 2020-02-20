Tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı
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Tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı

Kayseri'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.

20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:38
Tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı

'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 2 öğrenci tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, ilçesinde bulunan Soğanlı Mesleki ve Teknik 'nde okuyan 2 öğrenci, öğle arasında gittikleri bir lokantada tavuk döner yedi. Ardından okula dönen 2 öğrenci, istifra eden 2 öğrenci, okul yönetimi tarafından çağrılan ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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