Tavuk Döner Yiyen 7 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

Sivas'ta yedikleri tavuk dönerden zehirlendiği iddia edilen 7 lise öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okulda okuyan 7 öğrenci, okul yakınlarındaki lokantadan aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan Hüseyin B. (15), Cumali D. (15), İsmail Ü. (15), Abdulsamet Ö. (15), Mehmet Ö. (15), Alihan A. (15) ve Muhammet İsa Y. için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS