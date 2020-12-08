Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor
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Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor

08.12.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:53
Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor

Afyonkarahisar'da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.

Afyonkarahisar'da tavuk gübresinden biyogaz elektrik üreten tesisi ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, yetkililerden bilgi aldı.

Tavuk Gübresinden Biyogaz Elektrik Üretim Tesisi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, tavuk dışkısı atığı bertaraf kapasitesi açısından dünya birincisi olan Afyon Enerji tesisi ve işleyiş hakkında bilgiler aldı. Tesisin son derece modern ve dünyaya örnek bir tesis olduğunu kaydeden Vali Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar'da bulanan tavuk üretim tesislerinden alınan gübrelerin artık doğaya salınarak çevre kirliliğine yol açmadığını aksine bu tesiste geri bertaraf edilerek biyogaz elektrik enerjisine dönüştüğünü kaydetti. - AFYONKARAHİSAR

Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor
Tavuk dışkısı elektrik enerjisine dönüşüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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