Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler
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Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tavuk çiftliğinin depo yazılımına girdiler 400 bin liralık zarar verdiler

Zonguldak'ta bir tavuk çiftliğinin depo yazılımına girerek binlerce liralık faturasız mal çıkışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezevine gönderildi.

Zonguldak'ta bir tavuk çiftliğinin depo yazılımına girerek binlerce liralık faturasız mal çıkışı yaptığı tespit edilen 3 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bilişim sistemlerine girme, güveni kötüye kullanma suçlarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldı. Tavuk firmasına ait bölge bayi sahibi N.B. isimli şahsın, işyerinin depo yazılım programına dışarıdan müdahaleyle, faturasız mal çıkışının yapılmasıyla yaklaşık 400 TL zarara uğratıldığını beyan etmesi üzerine yapılan çalışmada 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayın şüphelileri S.A. (46) K.K. (38) M.E. (49) isimli şahıslar hakkında uzaktan erişim ile sistemdeki verilerin oynandığına dair deliller tespit edildi. S.A. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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