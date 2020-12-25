Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada

25.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:03

Son dakika haberi... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada İzmir'de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını...

Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada

İZMİR - İzmir'de tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, söz konusu çiftliğe yaptığı operasyonda kumar oynadıkları tespit edilen 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesti.

İzmir'in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplamda 201 bin 250 TL para cezası kesildi.

Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatırken, operasyonda 1 adet tombala makinası, 1 adet kamera, 4 adet televizyon, 762 adet tombala kartı ve 6 bin adet çay markası ele geçirdi.

Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada
Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada
Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada
Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Tunç Soyer Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Fahriye Evcen Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Vitor Hugo Fatih Terim Burak Yılmaz Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk Almanya Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Tavuk çiftliğindeki kumara jandarma baskını kamerada | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:04:03. #1.14#
title