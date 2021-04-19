Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
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Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza

Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de tavuk çiftliğinde kumar oynarkan yakalanan 28 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 237 bin 412 lira ceza kesildi.

ESKİŞEHİR'de tavuk çiftliğinde kumar oynarkan yakalanan 28 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 237 bin 412 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Akpınar Mahallesi'nde C.M.'ye ait tavuk çiftliğinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çiftliğe baskın yapan ekipler, demir kapılarla kapatılan özel bir bölmede 28 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kimlik tespiti yapılan bu kişilere kumar oynamaktan 37 bin 408 lira, kapalı alanda sigara ten 5 bin 470 lira, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmek suçundan 194 bin 264 lira olmak üzere toplam 237 bin 412 lira idari para cezası uygulandı. Tavuk çiftliği bahçesinde piknik yapmak için toplandıklarını belirten 9 kişiye ise sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 62 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

Kumar oynatılan tavuk çiftliği zabıta ekiplerince mühürlenerek kapatıldı. Çiftliğin işletmecileri C.M. ve Ş.T. hakkında da 'kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak, kumar oynatmak' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza
Tavuk çiftliğinde kumara 237 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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