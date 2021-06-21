Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı
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Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı

Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tavuk işletmesi içerisinde kenevir yetiştiren ve yetiştirdikleri kenevirleri sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir tavuk işletmesi içerisinde kenevir yetiştiren ve yetiştirdikleri kenevirleri sattıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesinde bugün saat 12.00 sıralarında Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu H.C. (30) ve M.A. (27) isimli şahısların tavuk çiftlikleri mevkiindeki bir işletme içerisinde kenevir bitkisi yetiştirdiği ve bu maddeleri sattıkları bilgisi alındı. Adli mercilerden alınan arama kararı sonrası bahse konu yer ve şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT 1, 3 ve 4. timleri, Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile arama yapıldı. Yapılan aramada bahse konu işletme ve şüpheli şahısların ikametlerinde boyları 80 santimetre ile 210 santimetre arası değişen toprağa ve saksılara ekili 32 kök kenevir bitkisi ile 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA

Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı
Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı
Tavuk çiftliğinde kenevir yetiştirip satan şahıslar yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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