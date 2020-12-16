Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi
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Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi

16.12.2020 10:38 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:12

Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi

Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçmaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ta bir kümesten tavuk çalan hırsız tilkinin ağzında tavukla kaçamaya çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta aç kalan tilki kent merkezine kadar indi. Kent merkezi Yenişehir Mahallesi Paşaçayırı mevkiinde görülen tilki görenleri şaşırttı. Bölgede bulunan bir kümese girdiği öğrenilen tilki bir tavuğu çalıp olay yerinden kaçtı. O sırada arabayla yoldan geçen Osman Kılıç adlı vatandaş olay yerinden kaçan hırsız tilkiyi cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde hırsız tilkinin çaldığı tavuğu ağzına alarak olay yerinden kaçtığı görüldü.

Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi
Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi
Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi
Tavuk çalan hırsız tilki, böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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