Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici (58), maydanozla beslediği tavuklarından birinin maydanoz desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken, Veteriner Onur Kocabıçak, "Olmaz öyle şey, yurmurtalar boyanmış" dedi.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici (58), maydanozla beslediği tavuklarından birinin maydanoz desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken, Veteriner Onur Kocabıçak, "Olmaz öyle şey, yurmurtalar boyanmış" dedi.

Bayramiç ilçesi Bahçelerarası mevkisinde bahçesi olan Gürsel Eskici, iddiasına göre yetiştirdiği maydanozları ezilmeleri nedeniyle pazarda satamayınca arkadaşının tavsiyesi üzerine çiftliğinde beslediği tavuklara yedirdi. Eskici, ayrıca kaynattığı maydanozun suyunu da tavuklara içirdi. Gürsel Eskici, tavuklardan birinin maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladığını iddia etti.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu ileri süren Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu" dedi.VETERİNER: YUMURTALAR BOYANMIŞ

Veteriner Onur Kocabıçak ise, "Yumurtaların böyle olmasının imkanı yok. Paskalya boyama yöntemi diye bir yöntem ver. Hristiyanların Paskalya Bayramı'nda yumurtayı boyayarak, değişik desenler oluşturduğu bir yöntem. Bu yumurtaların orijinal olduğunu düşünmüyorum. Bunlar boyanmış yumurtalar" dedi.

Kaynak: DHA