Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden - Haberler
Paskalya, Bayramiç, Güncel

Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici (58), maydanozla beslediği tavuklarından birinin maydanoz desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken, Veteriner Onur Kocabıçak, "Olmaz öyle şey, yurmurtalar boyanmış" dedi.

21.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:14
Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici (58), maydanozla beslediği tavuklarından birinin maydanoz desenli yumurta yumurtladığı iddia ederken, Veteriner Onur Kocabıçak, "Olmaz öyle şey, yurmurtalar boyanmış" dedi. 

Bayramiç ilçesi Bahçelerarası mevkisinde bahçesi olan Gürsel Eskici, iddiasına göre yetiştirdiği maydanozları ezilmeleri nedeniyle pazarda satamayınca arkadaşının tavsiyesi üzerine çiftliğinde beslediği tavuklara yedirdi. Eskici, ayrıca kaynattığı maydanozun suyunu da tavuklara içirdi.  Gürsel Eskici, tavuklardan birinin maydanoz desenli kahverengi yumurta yumurtladığını iddia etti.

Elinde maydanoz desenli 4 yumurta olduğunu ileri süren Eskici, "Arkadaşımdan öğrendiğim ve araştırdığım metodu maydanozlarla tavuklarımda uygulamaya başladım. Şimdi elimde 4 tane maydanoz desenli yumurta oldu" dedi.VETERİNER: YUMURTALAR BOYANMIŞ

Veteriner Onur Kocabıçak ise, "Yumurtaların böyle olmasının imkanı yok. Paskalya boyama yöntemi diye bir yöntem ver. Hristiyanların Paskalya Bayramı'nda yumurtayı boyayarak, değişik desenler oluşturduğu bir yöntem. Bu yumurtaların orijinal olduğunu düşünmüyorum. Bunlar boyanmış yumurtalar" dedi. 


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti Haberler
Oğlunun mezarını ziyaret eden Ebru'nun bıraktığı bileklik dikkat çekti
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı Haberler
İçişleri, Ramazan ayı genelgesi yayınladı! Toplu faaliyetler yasaklandı
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Sokağa çıkması yasak olan 19 yaşındaki gencin yeni motosikletiyle çıktığı ilk tur, sonu oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Nenad Bjelica: Fenerbahçe ile temasım olmadı
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
Hakan Çalhanoğlu, Milan ile olan sözleşmesini uzatıyor
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Kaydedilen görüntü, 'Van Gölü Canavarı' dedikodularını yeniden alevlendirdi
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
İzmit'te hafriyat sahasında, çuval içinde cansız beden bulundu
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Yener Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Hikmet Karaman Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Tavuğunun maydanoz desenli yumurtladığını iddia etti, veteriner 'olmaz' dedi (2) -Yeniden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 00:06:06. #1.15#
title