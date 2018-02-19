Kucağında Tavuk Taşıyan Motosikletli Otomobilin Altında Kaldı
Tayland'da yaşanan trafik kazasında, kucağında taşıdığı tavuğu yüzünden dikkati dağılan motosiklet sürücüsü, dönüş yaparken karşı yönden gelen aracın altında kaldı.
Tayland'da göz göre göre yaşanan kaza, otoyolda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın sebebiyse motosiklet sürücüsünün kucağında taşıdığı tavuğun dikkatini dağıtmasıydı.
TAVUK KAÇTI, ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Tavuğuyla ilgilenirken dikkati dağılan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Tavuk kaçarken, yaralı ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (6)
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Tavuk HaklıCevap Yaz Yayından Kaldır
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Başka nerde olur böyle olaylar ya Pakistan ya Hindistan yada Türkiye.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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o tavuk buraya gelecek yakalayın onuCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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iyi bari en azından tavuk kurtulmuş can pahası boşa gitmemiş :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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o tavuğu yakalayın cezasıda mangal olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır