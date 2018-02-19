Kucağında Tavuk Taşıyan Motosikletli Otomobilin Altında Kaldı
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Kucağında Tavuk Taşıyan Motosikletli Otomobilin Altında Kaldı

Tayland'da yaşanan trafik kazasında, kucağında taşıdığı tavuğu yüzünden dikkati dağılan motosiklet sürücüsü, dönüş yaparken karşı yönden gelen aracın altında kaldı.

Tayland'da göz göre göre yaşanan kaza, otoyolda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın sebebiyse motosiklet sürücüsünün kucağında taşıdığı tavuğun dikkatini dağıtmasıydı.

TAVUK KAÇTI, ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Tavuğuyla ilgilenirken dikkati dağılan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Tavuk kaçarken, yaralı ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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