Kucağında Tavuk Taşıyan Motosikletli Otomobilin Altında Kaldı

Tayland'da göz göre göre yaşanan kaza, otoyolda bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın sebebiyse motosiklet sürücüsünün kucağında taşıdığı tavuğun dikkatini dağıtmasıydı.

TAVUK KAÇTI, ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Tavuğuyla ilgilenirken dikkati dağılan şahıs, otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Tavuk kaçarken, yaralı ise çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.