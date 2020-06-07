Tavsiye üzerine çilek bahçesi kurdu iş kadını oldu
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Tavsiye üzerine çilek bahçesi kurdu iş kadını oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kuran kadın girişimci Kadriye Temiz, şimdi ailesi ile birlikte çilek pazarlamaya başladı.

07.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.06.2020 17:22

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kuran kadın girişimci Kadriye Temiz, şimdi ailesi ile birlikte çilek pazarlamaya başladı.

Kahramanmaraş Valiliği, Andırın Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında girişimci Kadriye Temiz, arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kurdu.

İlçenin Tatarlı Mahallesi'nde kurduğu bahçeden çok memnun kaldığını belirten Temiz, bütün kadınların bu işi yapmasını istedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendisine sürekli destek olduğunu ifade eden Temiz, ailesinin de desteğiyle çilek üreticisi olduğunu dile getirdi.

Para kazanmanın ayrı bir zevk olduğunu kaydeden Temiz, "Şuanda siparişlere yetişemiyorum. Tarlamızın bir bölümü daha var. İleride orayı da çilek bahçesi yaparak büyütmeyi düşünüyorum. Hem herkese maddi manevi destek oluyorum, hem de çilek yetiştiriciliği zevkli bir iş." dedi.

Tavsiye üzerine çilek bahçesi kurdu iş kadını oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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