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Tavsiye üzerine çilek bahçesi kurdu iş kadını oldu

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kuran kadın girişimci Kadriye Temiz, şimdi ailesi ile birlikte çilek pazarlamaya başladı.

Tavsiye üzerine çilek bahçesi kurdu iş kadını oldu
07.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:46

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kuran kadın girişimci Kadriye Temiz, şimdi ailesi ile birlikte çilek pazarlamaya başladı.

Kahramanmaraş Valiliği, Andırın Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında girişimci Kadriye Temiz, arkadaşının tavsiyesi üzerine çilek bahçesi kurdu.

İlçenin Tatarlı Mahallesi'nde kurduğu bahçeden çok memnun kaldığını belirten Temiz, bütün kadınların bu işi yapmasını istedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kendisine sürekli destek olduğunu ifade eden Temiz, ailesinin de desteğiyle çilek üreticisi olduğunu dile getirdi.

Para kazanmanın ayrı bir zevk olduğunu kaydeden Temiz, "Şuanda siparişlere yetişemiyorum. Tarlamızın bir bölümü daha var. İleride orayı da çilek bahçesi yaparak büyütmeyi düşünüyorum. Hem herkese maddi manevi destek oluyorum, hem de çilek yetiştiriciliği zevkli bir iş." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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