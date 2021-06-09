Tavşantepe'de dış cephe kaplama tamam
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Tavşantepe'de dış cephe kaplama tamam

Tavşantepe'de dış cephe kaplama tamam
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Hızlı bir şekilde ilerleyen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi inşaatında ekipler dış cephe seramik kaplama imalatını tamamlamak üzere.

İzmit Tavşantepe'de yapılan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi'nde çalışmalar sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Cemevi, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak. Yer tesliminin ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Büyükşehir, yapının kısa sürede tamamlanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP DOĞRULTUSUNDA

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanması taleplerini geri çevirmiyor. Bu kapsamda gelen talepleri değerlendiren Büyükşehir, İzmit'te bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi'nin yapımını gerçekleştiriyor.

ALÇI VE BOYA İŞLEMİNE BAŞLANACAK

Çalışmalar kapsamında dış cephe seramik kaplama imalatı tamamlanmak üzere. İç cephede ise merdiven basamak kaplama ve zemin seramik imalatı tamamlandı. Saten alçı ve boya işlemine ise kısa sürede başlanması planlanıyor.

TOPLAM 920 METREKARE

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi 230 metrekare taban alanına sahip ve toplam inşaat alanı 920 metrekare. İhale kapsamında mevcut binanın dış cephe kaplaması en üst ibadethane katı ve ibadethane katına hizmet eden zemin katta giriş holü, kitaplık alanı mekanik hacimleri yapılacak. En üst katta ibadethane mahali, dede odası ve lokma odası tadilatları gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler

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