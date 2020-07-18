Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu
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Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Tavşanlılı öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu
18.07.2020 10:58 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:02

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler yapmış oldukları proje ile Türkiye üçüncüsü oldu.

TÜBİTAK'ın her yıl düzenlemiş olduğu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında, Bursa Bölge birincisi olan Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu öğrencileri hazırlamış oldukları proje ile birçok okulu geride bırakarak Türkiye Finallerinde üçüncü oldular ve böylelikle de hem okullarına hem de ilçeye büyük onur yaşattılar.

Tarih Alanında Tavşanlı'nın kültürel mirasına dair hazırladıkları "Değişen Sokak İsimleri ve Silinen Bellek - Tavşanlı Örneği" isimli projeleriyle bu sene toplamda 1224 Tarih projesi içinde önce Bursa Bölge Birinciliği alan öğrenciler Ankara'da yapılan ve 17 Tarih Finalisti bulunan Türkiye Finallerinde, akademisyenlerden oluşan TÜBİTAK Jürisi karşısında kendi projelerini savundular.

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih öğretmeni Mesut Kocaman, "TÜBİTAK her sene lise öğrencileri arasında bilimi geliştirmeye dair önemli proje yarışmaları düzenliyor. Liseler arası yapılan bu yarışma gerçekten prestijli bir yarışma ve TÜBİTAK bu yarışmaya büyük önem veriyor. Çünkü juri üyeleri akademisyenlerden oluşuyor ve bu yarışmaya yüzlerce farklı illerden başvurular oluyor. Bizler ilk olarak Bursa bölge finaline davet edildik ve Bursa bölge şampiyonu olduk. Ardından ise Türkiye finallerine katıldık. Türkiye finallerinde de öğrencilerimiz yaptıkları çalışmayı juri karşısında savundular ve Türkiye üçüncülüğü elde ettiler. Bu derece ile öğrencilerimiz il ve ilçemizde gururumuz oldular. Proje ile tarih bilincinin geliştirilmesi, geçmişin geleceğe aktarılmasında kuşakların kullanılmasını önemsiyoruz. Nihayetinde projemizin adı 'Silinen bellek, silinen hafıza' idi. Yüz yıl öncesinden günümüze Tavşanlı'da çok ciddi değişiklikler olmuş. Mekanlar, isimler hafızalardan silinmiş. İşte bu kültürel miras alanında tekrar hafızamızın canlanması ve geleceğe aktarılması böyle bir proje ile ödül alması Tarih adına da bizleri mutlu etti" dedi.

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Ramazan Deniz ise, öğrencilerin güzel bir projeye imza attıklarını belirterek, "Şehirler bilindiği gibi insanların kimliğidir. Şehirlerin ruhu vardır ve bu ruhu yaşatmamız, kimliğimize sahip çıkmamız gerekir. Şehrimiz için önemli bir çalışma oldu. Bu nedenle Tarih öğretmenimiz başta olmak üzere öğrencilerimizi kutluyorum. Proejemize destek veren İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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