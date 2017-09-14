Tavşanlılı Kadınlardan Yangın Bölgesine Yiyecek Desteği

Kütahya'nın Domaniç ve Emet ilçelerinde yaşanan orman yangınları ile birlikte yangında görev alanlara ve mağdur olan vatandaşlara Tavşanlılı kadınlar da gözleme yaparak destek veriyor. Alevlerin her ne kadar kontrol altına alınmış olsa da burada çalışanlar için desteğini esirgemeyen kadınlar saatlerce uğraş ve emek vererek gözleme yapıyor.



Tavşanlı İstasyon Mahallesinde kadınlar kendi aralarında organize olarak gözleme ve çeşitli yiyecekler yaparak yangın bölgesindeki çalışanlara gönderiyor. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA