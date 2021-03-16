Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi
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Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi

16.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:45
Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, pandemiden dolayı kapanmalarının yıl dönümünde sürecin normale dönmesi için pasta kesti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir esnaf, pandemiden dolayı kapanmalarının yıl dönümünde sürecin normale dönmesi için pasta kesti.

Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren kıraathane işletme sahibi Kamil Gümüş, Koronavirüsden dolayı kapanmalarının birinci yılını özel yaptırarak kutladı. Gümüş, "Birinci yılımızda kahveci esnafı olarak pasta kestik. 16 Mart bizler için kötü bir sürecin başlangıcı idi. Normalleşemedik, diğer esnaflar hep normalleşti biz normalleşemedik. Tepki değil, inşallah güzel bir örnek olur. Pasta kesme etkinliği yaptık birkaç kahveci esnafımızla, vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Kapanışımızın birinci yıl dönümünü kutladık, bir an önce normalleşmek istiyoruz inşallah" dedi.

Gümüş, kestiği pastadan sosyal mesafeye uygun şekilde müşterilerine ikram etti. - KÜTAHYA

Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi
Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi
Tavşanlılı esnaf pasta keserek 'Koronasız' günler diledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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