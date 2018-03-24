Tavşanlı'ya Günlük Taze Balık Geliyor

Kütahya'nın Tavşanlı Balık Pazarı'nda kış sezonunun bitmesine rağmen taze ve ucuz balık satışları devam ediyor.

Balık Pazarındaki balık satıcılarından Osman Olcay, "Hemen hemen her gün taze balık geliyor. Balık sezonumuz devam ediyor. Fiyatlarımızın uygun olduğunu düşünüyoruz. Hamsinin kilosu 12 TL, sardalye balığı 8 ve 10 TL, İstavrit kilosu 15 TL, deniz levrek ve çipurasının kilosu 25 TL'ye satışa sunuyoruz. Ülkemizin 3 tarafı denizlerle çevrili, bu nedenle birçok limandan balık çeşitlerini ilçemize getiriyoruz. Günlük olarak araçlarımızla Bandırma'dan, Gemlik'ten, ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'den balık çeşitlerimiz geliyor. İlçenin balık ihtiyacını karşılayan pazarda palamut, istavrit ve çipura başta olmak üzere yaklaşık 10 çeşit balık türü satılıyor" dedi.

Müşteriler ise şu günlerde daha çok deniz balıklarını tercih ettiklerini söylediler. (Tİ - EFE) - KÜTAHYA