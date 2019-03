Tavşanlı Rahvan At ve Binicilik Kulübü Faaliyetlerini Genişletmek İstiyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Rahvan At ve Binicilik Kulübü, faaliyetlerini genişleterek sürdürmek istiyor.

Tavşanlı Rahvan At ve Binicilik Kulübü Başkanı Davut Bağsar, kısa sürede at sevdalısı gençlerle oluşturdukları kulübün gelişmesi için destek istiyor.

Davut Bağsar ve yönetim kurulu üyeleri Karakova mera alanında veya Moymul Mera alanında kendileri için oluşturulacak alan ile gençlere at biniciliği eğitimi verebileceklerini ve bu sevdayı profesyonel hale getirebileceklerini ifade etti. Davut Bağsar, konuşmasında şunları söyledi: "Geleneksel ata sporumuz olan rahvan at neslinin tükenmemesi için yetiştiriciliğinin ve biniciliğinin yaygınlaşmasını sağlayıp gelecek nesillere ve gençlere bu sporu anlatıp uygulamalı aktarmak istiyoruz. Tavşanlı rahvan at ve binicilik kulübü derneği uzun çalışmalar sonucu 2018 Ekim ayında resmiyet kazanmıştır. Rahvan; adını yürüyüş şeklinden alan atlara özgü bir yürüyüş stilidir. Yani atın yürürken aynı tarafta olan ön ve arka ayaklarının aynı anda adım atma şeklidir. Osmanlılarda-Eski Türklerde atlar rahvan koşar ve bu atın üzerinde hareket halinde iken kahveyi dökmeden içilebileceğini söylerler. Türklere özgü gerçek Türk atıdır,Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Özellikle Ege bölgesinde sıklıkla düzenlenen rahvan at yarışlarının Tavşanlı'da da düzenleyerek ilçemizin adını duyurmak istiyoruz. Okullarımızda kulübümüzce rahvan at biniciliğini uygulamalı göstermek, Tavşanlıya geleneksel ata sporlarımız olan atçılık,okçuluk ve cirit müsabakaları yapılan bir tesis kazandırıp, gençlerimize bu sporu daha iyi koşullarda profesyonel olarak hizmet etmek istiyoruz."

Kulüp Başkanı Bağsar, kulüp kurulmadan önce de atlar ile birçok etkinlikte yer aldıklarını, bundan sonra da yer almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kulüp Başkan Yardımcısı Sefa Hasçelik ise atların tarihte hep önemli yeri olduğunu belirtirken, at binmenin ve atların özelliklerinden bahsederken, gençlere bu sevdayı en iyi şekilde aşılayabileceklerini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA