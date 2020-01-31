Tavşanlı Polyak dolgu alanına 8 bin 700 fidan

31.01.2020 10:37 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:37

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal yapısı bozulmuş hafriyat sahalarını doldurarak yeşillendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gebze Tavşanlı Polyak dolgu sahasına etaplar halinde toplamda 8 bin 717 fidan dikildi. Yapılan ağaçlandırma çalışması ile eski dolgu alanı yeşil alana dönüştürülerek, vatandaşların kullanımına sunulacak.

FARKI TÜRLERDE BİNLERCE FİDAN DİKİLDİ

2018 yılı içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teslim edilen 118 bin metrekare alanda, ilk olarak dere ıslahı ve dolgu çalışması yapılmıştı. Çevreye pis bir koku salan dere ıslah edikten sonra derede iki etap şeklinde ağaçlandırma çalışması yapıldı. Bölgenin birinci etabına 6 bin 541 adet, ikinci etabına ise 2 bin 176 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Dolgu alanına Şeker Akçaağaç, Dişbudak, Ihlamur, Lale Ağacı, Çınar Yapraklı Akçaağaç, Dağ Akçaağaç, Küçük Yapraklı Kavak, Toros Sediri ve Akasya türlerinde fidanlar dikildi.

DOLGU ALANLARI DOĞAL ALANLARA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Hızla büyüyen ve gelişen Kocaeli'de inşaat ve benzeri atıklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dolgu alanlarına dökülüyor. Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hafriyat atıklarının döküldüğü, dolgu alanları tamamen dolduktan sonra yeşil alanlara dönüştürülüyor. Toprak serimi yapılan dolgu alanlarına farklı türlerde binlerce fidan dikilerek ağaçlandırma çalışması yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile şehre yeni yeşil alanlar kazandırılıyor.

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Kaynak: Bültenler