Tavşanlı'nın tarihi, 8 bin yıl öncesine dayanıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan höyük ilçenin tarihini aydınlatacak.

Havadan bakıldığında kalbe benzeyen Tavşanlı Höyük'te son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalar ilçe merkezinin tarihini değiştirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Fidan başkanlığında 20 kişilik bir araştırma ekibi, son 3 yıldır Eskişehir ve Kütahya illerini karış karış gezerek bölgenin Tarih Öncesi Dönemleri'ni aydınlatmak için çalışıyorlar. Bu araştırmaların merkezinde ise Tavşanlı ilçesinin hemen dışında yer alan Tavşanlı Höyük bulunuyor.

Yapılan araştırmalar Orhaneli Çayı'nın kenarına gelen ilk yerleşimcilerin, bereketli Tavşanlı Ovası'nda bölgenin ilk tarım faaliyetlerini gerçekleştirmeye başladığını gösteriyor. Sadece Tavşanlı'nın değil Kütahya'nın en eski yerleşimi konumuna gelen yerleşmeden alınan radyokarbon tarihleri günümüzden 8 bin 74 yıl öncesini veriyor. Böylelikle Tavşanlı'da ilk yerleşimin günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce başladığı anlaşılıyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Araştırma Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı'da 8000 sene önce kurulan ilk köyün zamanla büyüdüğünü ve günümüzden 5 bin ile 4 bin yıl öncesine tarihlenen ve Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde bir şehir haline geldiğini düşündüklerini belirtti. Ayrıca bu dönemlerde Mezopotamya ile Anadolu arasında oldukça sistemli bir şekilde yapılan ticaret faaliyetlerinin olduğunu belirten Fidan, "Tavşanlı Höyük'ün de bu ticaret sisteminin bir parçası olabileceğini, kereste ve maden yatakları açısından zengin olan bölgede, bir ticaret merkezi olarak Orta Anadolu ve Mezopotamya'ya bu ham maddeleri ihraç ettiğini düşünüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA